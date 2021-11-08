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    Президент Франции обратится к нации в связи с ростом заболеваемости COVID-19

    8 Ноября 2021, 11:46

    БРЮССЕЛЬ-ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Президент Франции Эммануэль Макрон выступит с общением к жителям республики во вторник вечером, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    На прошлой неделе представитель правительства Франции Габриэль Атталь анонсировал, что выступление президента Э. Макрона будет связано с очередным ростом заражений COVID-19, а также некоторыми экономическими реформами.

    Внимание французской общественности к выступлению президента также обусловлено приближающимися выборами главы Франции, до начала которых остается пять месяцев.

    Между тем, темпы заражения коронавирусом во Франции, как и в других странах Евросоюза, значительно выросли за последний месяц.

    «Эпидемия COVID-19 снова набирает скорость в Европе, континент снова стал эпицентром пандемии», - заявил Г. Атталь.

    Среднее число новых инфекций во Франции в сутки за прошедшую неделю составляет более 6200 случаев, по сравнению с менее чем 4200 в начале октября текущего года.

    Французские эпидемиологи недавно предложили расширить масштаб кампании ревакцинации, включив в нее новые категории уязвимых по медицинским показателям граждан.

    Среди специалистов Франции идет дискуссия - следует ли начать ревакцинацию населения «третьей дозой» против COVID-19. На данный момент «бустерную дозу» получили менее половины людей старше 65 лет и уязвимых людей.

    «Если по прошествии определенного времени вакцина больше не активна и требуется «бустерная» доза, есть определенная логика в привязке ее к паспорту здоровья», - отметила местный политик К. Браун-Пивет.

    По мнению эпидемиолога Доминика Костальолы, «привитие третьей дозы для всего населения не требует срочности».

    «Проблема в людях, которые вообще не вакцинированы», - добавляет специалист.

    С текущей недели маски для лица снова станут обязательными для школьников в 39 региональных департаментах Франции, где уровень инфицирования COVID-19 высок.

    «Это не взрыв, но ситуация требует бдительности. Сейчас не время терять бдительность», - высказался по ситуации премьер-министр Жан Кастекс.

    «Обсуждение ревакцинации на столе, во вторник утром состоится заседание Совета обороны, и президент республики подведет итоги», - подчеркивает депутат Сильвен Майяр.

    Представитель правительства Г. Атталь сказал, что Э. Макрон также расскажет о восстановлении экономики страны, правительственной программе реформ и других вопросах. Выступление начнется в 20 часов во вторник по местным телеканалам.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

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