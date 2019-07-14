Президент Франции объявил о создании военно-космического командования

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ-ТАСС – Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о создании военно-космического командования в сентябре этого года. Соответствующее заявление было сделано французским лидером во время выступления в здании минобороны в преддверии Национального дня Франции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Чтобы обеспечить развитие и укрепление наших космическихвозможностей, большое космическое командование будет создано в сентябре этогогода», - сказал он, добавив, что оно будет создано в составе военно-воздушныхсил Франции. «Мы будем усиливать наши знания о космической ситуации, мы будемлучше защищать наши спутники», - заявил французский лидер, трансляциявыступления которого велась в Twitter Елисейского дворца. Макрон подчеркнул,что «космос становится подлинным вызовом в сфере обеспечения национальнойбезопасности».

В июле прошлого года президент республики в одном из своихвыступлений указал на необходимость того, чтобы Франция в течение 2019 годаразработала свою стратегию космической обороны. Тогда же он поручил министрувооруженных сил Франции Флоранс Парли подготовить проект возможной обороннойстратегии Франции в космическом пространстве.

Как отмечает Agence France-Presse, закон о военномпланировании на 2019-2025 годы предусматривает €3,6 млрд на развитиекосмической обороны. Эти средства, как указывает агентство, пойдут, вчастности, на обновление французских военных спутников наблюдения CSO.