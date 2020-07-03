Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Президент Франции назначил Жана Кастекса на должность премьер-министра

    3 Июля 2020, 19:30

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Президент Франции Эммануэль Макрон назначил Жана Кастекса на должность премьер-министра после отставки Эдуара Филиппа, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Президент назначил Жана Кастекса премьер-министром и поручил ему сформировать правительство», - сообщили в Елисейском дворце.

    Жан Кастекс занимал должность мэра города Прад (департамент Восточные Пиренеи на юге Франции). В апреле ему было поручено координировать постепенную отмену карантинных мер. Ранее в пятницу Эдуар Филипп подал прошение об отставке, которую принял президент Франции.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Франция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    Новак Джокович выиграл «Ролан Гаррос» и переписал историю
    Делегация казахстанской молодежи посещает Страсбург
    Увеличится список вузов Франции, в которых можно учиться по программе «Болашак»
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане