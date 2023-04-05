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    Президент Франции и глава Европейской комиссии совершат визит в Китай

    5 Апреля 2023, 18:23

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Президент Франции Эмманюэль Макрон и Президент Европейской комиссии Урсула вон дер Ляйен совершат визит в Китайскую Народную Республику, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Президент Э.Макрон уже прибыл в Пекин в среду с трехдневным государственным визитом.

    В первый день он обратился к французской общине Китая в посольстве Франции в Пекине. Суть его послания: в мире, где напряженность между Востоком и Западом постоянно растет, Европа не может изолировать себя от Китая. Глава Франции считает необходимым поддерживать диалог с Китаем.

    В четверг Э.Макрон и глава Еврокомиссии У.Ляйен проведут встречу с Председателем КНР С.Цзиньпинем.

    Сегодня французский лидер вместе с французским музыкантом Жан-Мишелем Жарром и режиссером Жан-Жаком Анно откроют французско-китайский фестиваль «Croisements», который, как сообщается, является крупнейшим иностранным фестивалем в Китае.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Китай Евросоюз Франция Мировые новости
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