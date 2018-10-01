Президент Финляндии: Казахстан - наш важнейший партнер в Центральной Азии

ХЕЛЬСИНКИ. КАЗИНФОРМ - Казахстан является важнейшим партнером Финляндии в Центральной Азии в политической и торгово-экономической сфере. Об этом заявил Президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе совместного заявления по итогам переговоров с Главой нашего государств Нурсултаном Назарбаевым в Хельсинки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан занимает стратегическое положение в Центральной Азии и является важнейшим партнером Финляндии в этом регионе в политической и торгово-экономической сферах», - сказал Саули Ниинистё.

Глава Финляндской Республики также добавил, что Казахстан обладает разными природными ресурсами и богатствами, а Финляндия в свою очередь имеет технологии.

«Сочетание этих аспектов может быть очень взаимовыгодным. Финляндия активно выступает в Европейском Союзе по вопросам, касающимся взаимодействия между ЕС и Казахстаном», - подчеркнул Саули Ниинистё.

Напомним, вчера Президент Республики Казахстан прибыл с официальным визитом в Финляндию. В рамках визита Президента РК Нурсултана Назарбаева в Финляндию подписан меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в области машиностроения между Союзом машиностроителей Казахстана и Финской Федерацией отраслевых технологий. Нурсултан Назарбаев также встретился с руководителем компании «Nokia Corporation» и пригласил капитанов финского бизнеса к сотрудничеству с Казахстаном в различных отраслях экономики.

Сегодня Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Финляндии Саули Ниинистё.