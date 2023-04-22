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Президент ФИФА Джанни Инфантино посетит Казахстан

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
22 Апреля 2023, 21:24
Президент ФИФА Джанни Инфантино посетит Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По приглашению президента Казахстанской федерации футбола Адлета Барменкулова с официальным визитом в Астану прибудет глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Визит запланирован на 3 мая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Осенью прошлого года в Париже состоялась встреча Барменкулова и Инфантино, в рамках которой обсуждались общие вопросы популяризации футбола, систем подготовки, организации соревнований, а также улучшения футбольной инфраструктуры в Казахстане.

В ходе предстоящего визита главы футбольных федераций обсудят ряд вопросов по развитию деятельности ФИФА на территории Казахстана для проведения международных мероприятий, а также для улучшения взаимодействия между футбольными ассоциациями Центральной Азии.

Это будет первый визит Инфантино в качестве главы Международной федерации футбола в Казахстан.


Фото: kff.kz


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