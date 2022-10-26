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    Президент Европейского Совета прибыл с официальным визитом в Казахстан

    26 Октября 2022, 19:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столичном аэропорту высокого гостя встретил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    В рамках визита запланирована встреча Президента Европейского Совета с главами государств Центральной Азии, а также еще ряд двусторонних переговоров.


    Ранее сообщалось, что программа визита предусматривает проведение двусторонних переговоров по вопросам, представляющим взаимный интерес. В этот же день в Астане запланирована встреча глав государств Центральной Азии и Президента Европейского Совета.

    Фото: t.me/KZgovernment


    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Правительство РК Премьер-министр РК Видео Политика
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