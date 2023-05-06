Президент Еврокомиссии призвала поблагодарить медиков за их труд во время пандемии COVID-19

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Приветствуя заявление Всемирной организации здравоохранения о том, что коронавирус COVID-19 больше не представляет собой глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сделала отдельное заявление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наконец, по прошествии более чем трех лет, COVID-19 больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Это хорошая новость» - отметила У. Ляйен.

Официальные лица ВОЗ заявили в пятницу, что уровень смертности от опасного коронавируса снизился с более чем 100 тысяч человек в неделю в январе 2021 года до чуть более 3,5 тысяч на 24 апреля.

«Пандемия нанесла тяжелый урон людям, нашему обществу и нашей экономике. Но мы успешно преодолели это благодаря решительным действиям на глобальном уровне, на уровне ЕС и государств-членов, а также стойкости и солидарности наших граждан.

Это научило нас тому, что сила ЕС заключается в его единстве, в том числе при столкновении с серьезными кризисами в области здравоохранения. Европейская солидарность в обмене медикаментами, лечении пациентов или оказании помощи репатриированным гражданам, а также в восстановлении нашей экономики помогла сообща защитить наших граждан и преодолеть самые трудные фазы пандемии», - говорится в заявлении президента Еврокомиссии.

По мнению У. Ляйен, пандемия коронавируса изменила облик Евросоюза, который стал Европейским союзом здравоохранения.

«Теперь мы гораздо лучше подготовлены к будущим кризисам в области здравоохранения благодаря новым инструментам быстрого реагирования на возникающие кризисы в области здравоохранения. Мы укрепили нашу систему обеспечения безопасности в области здравоохранения и механизмы обеспечения готовности к кризисным ситуациям. Мы создали Управление по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и реагированию на них (HERA), чтобы быть лучше подготовленными к будущим чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения. У нас более сильное Европейское медицинское агентство (EMA) и Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

«Тем не менее, бдительность по-прежнему имеет решающее значение. Хотя пандемия миновала, очевидно, что COVID-19 остается глобальной угрозой здоровью и что он (вирус) по-прежнему будет частью нашей жизни в обозримом будущем. Поэтому вместе с государствами-членами, структурами ECDC, EMA и HERA нам необходимо продолжать мониторинг, эпиднадзор, обеспечивать вакцинацию уязвимых групп населения, чтобы мы всегда были готовы к будущим кризисам в области здравоохранения.

Поскольку кризис теперь позади, давайте от всего сердца поблагодарим многих передовых специалистов общественного здравоохранения за их выдающиеся усилия и самоотверженность в течение последних трех лет. Если бы не они, мы не были бы там, где находимся сегодня», - сказала У. Ляйен.



