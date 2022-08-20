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    Президент Eagle FC рассказал об участии Хабиба Нургамагомедова в организации турниров

    20 Августа 2022, 21:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент промоушена Eagle FC Шамиль Завуров рассказал об участии Хабиба Нурмагомедова в матч-мейкинге и составлении пар бойцов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Хабиб постоянно следит, смотрит, участвует в организации основных громких боев. За последние два турнира он меня раскритиковал из-за отсутствия громких имен, изюминки. Он сказал: «Я понимаю, что ребята крепкие, будут показывать хорошие бои, заслуженно выигрывали в лиге, но громких имен нет», - поделился он с журналистами после церемонии битвы взглядов бойцов турнира, который запланирован на завтра в столице Казахстана.

    По его словам, команда постарается в дальнейшем организовать противостояние с бойцами, выступившими в Соединенных Штатах Америки.

    Ранее сообщалось, что 21 августа в Нур-Султане состоится юбилейный турнир лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC 50. Главным событием вечера станет бой за титул в полутяжелом весе Дияр Нургожай – Константин Андрейцев. Бойцы уже провели церемонию взвешивания


    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана Спорт Боевые искусства Хабиб Нурмагомедов
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