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    Президент дал вторую жизнь этим городам - политолог о возвращении областных центров

    16 Марта 2022, 13:55

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Эксперт Казахстанского института общественного развития Самат Нуртаза высказал свое мнение касательно сегодняшнего Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам спикера, новое Послание Президента народ ждал с особым трепетом.

    «В Послании Президент обозначил очень важные моменты. Один из основных аспектов - возвращение областных центров. Это было ожиданием общества. Особенно вот эти области Улытауская, которая раньше была Жезказганской, Абайская которая была Семейская и Жетысуская, которая была Талдыкорганская они были ущемлены. Население оттуда уходило. Работы не было, город сыпался.

    Теперь все должно измениться. Каждая область, каждый регион полноценен. Никого не обидели, не обделили. И я считаю, что это самое главное. Президент дал вторую жизнь этим городам. Это большое дело. Огромное спасибо, Главе государства!», - сказал Самат Нуртаза.

    Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Президент Казахстана Алматы Политические партии Регионы Казахстана Политика Новый Казахстан Послание Президента РК-2022
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