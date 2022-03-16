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Президент дал вторую жизнь этим городам - политолог о возвращении областных центров

Автор:  
Гульзат Сахова
16 Марта 2022, 13:55
Президент дал вторую жизнь этим городам - политолог о возвращении областных центров

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Эксперт Казахстанского института общественного развития Самат Нуртаза высказал свое мнение касательно сегодняшнего Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, новое Послание Президента народ ждал с особым трепетом.

«В Послании Президент обозначил очень важные моменты. Один из основных аспектов - возвращение областных центров. Это было ожиданием общества. Особенно вот эти области Улытауская, которая раньше была Жезказганской, Абайская которая была Семейская и Жетысуская, которая была Талдыкорганская они были ущемлены. Население оттуда уходило. Работы не было, город сыпался.

Теперь все должно измениться. Каждая область, каждый регион полноценен. Никого не обидели, не обделили. И я считаю, что это самое главное. Президент дал вторую жизнь этим городам. Это большое дело. Огромное спасибо, Главе государства!», - сказал Самат Нуртаза.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана.

Президент Казахстана   Алматы   Политические партии   Регионы Казахстана   Политика   Новый Казахстан   Послание Президента РК-2022  
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