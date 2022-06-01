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    Президент дал старт строительству нового международного терминала в аэропорту Алматы

    1 Июня 2022, 17:36

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Алматы завершился участием в церемонии закладки капсулы на месте строительства нового международного терминала в аэропорту южной столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».

    В своей речи Глава государства отметил, что аэропорт Алматы является важным стратегическим объектом и воздушными воротами Казахстана.

    « После завершения строительства нового терминала пропускная способность аэропорта увеличится вдвое, до 14 млн пассажиров в год. Новый терминал должен быть оснащен самыми передовыми технологиями и соответствовать международным стандартам. Самое главное, все работы должны быть завершены в срок», – подчеркнул Президент .

    Общий объем инвестиций в строительство составит более 200 млн долларов США. Новый терминал будет обслуживать только международные рейсы, а действующий – внутренние. Завершение строительства намечено на лето 2024 года.

    Ранее Президент РК принял участие в юбилейной сессии Национальной Академии наук.


    Фото: t.me/bort_01

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Алматы Акорда Аэропорт Авиация
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