Президент дал старт строительству нового международного терминала в аэропорту Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Алматы завершился участием в церемонии закладки капсулы на месте строительства нового международного терминала в аэропорту южной столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».

В своей речи Глава государства отметил, что аэропорт Алматы является важным стратегическим объектом и воздушными воротами Казахстана.

« После завершения строительства нового терминала пропускная способность аэропорта увеличится вдвое, до 14 млн пассажиров в год. Новый терминал должен быть оснащен самыми передовыми технологиями и соответствовать международным стандартам. Самое главное, все работы должны быть завершены в срок», – подчеркнул Президент .

Общий объем инвестиций в строительство составит более 200 млн долларов США. Новый терминал будет обслуживать только международные рейсы, а действующий – внутренние. Завершение строительства намечено на лето 2024 года.

Ранее Президент РК принял участие в юбилейной сессии Национальной Академии наук.





Фото: t.me/bort_01



