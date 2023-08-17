Президент дал ряд поручений в связи с трагедией на шахте «Казахстанская»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с пожаром на шахте «Казахстанская» Глава государства поручил Правительству и акимату Карагандинской области провести всестороннее расследование причин аварии и оказать всю необходимую помощь пострадавшим, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Правительству поручено провести переговоры с иностранной компанией, которая является собственником данного предприятия, относительно неукоснительного обеспечения безопасности персонала. Продолжающиеся аварии на предприятиях, принадлежащих зарубежной компании, свидетельствуют о серьезном нарушении ею своих инвестиционных и прочих обязательств с соответствующими последствиями для последующего пребывания на казахстанском рынке, говорится в сообщении Акорды.

Сегодня, 17 августа, в 10:05 утра в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Тогда в шахте находилось 227 человек, людей выводили через фланговый ствол из шахты на поверхность.

Незамедлительно был введен план ликвидации аварии. На месте происшествия работали сотрудники РЦШ «ПВАСС» и ДЧС. Также сообщалось, что на месте происшествия находятся первый заместитель акима области Вадим Басин и аким города Шахтинска Мурат Кыдырганбеков.

К 14.00 часам на поверхность были выведены 222 работника.

По данным на 17:50 вечера, на месте пожара нашли тела двух погибших горняков. Имена погибших пока не озвучили, идет опознание. Поиски еще троих продолжаются. В больнице находятся 8 горняков.

Как позже сообщили в облздраве, двое из восьми госпитализированных шахтеров находятся в отделении реанимации.

По факту пожара на угольной шахте возбуждено уголовное дело - начато досудебное расследование по статье 277 части 3 УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области.