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    • Президент дал ряд поручений, направленных на защиту бизнеса и интересов граждан

    15 Августа 2022 18:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Касым-Жомарту Токаеву был представлен отчет о деятельности агентства за 7 месяцев текущего года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Согласно данным, представленным Президенту, завершено расследование 857 дел, возмещен ущерб на 88 млрд тенге. В рамках борьбы с теневой экономикой ликвидировано 33 организованные преступные группы. В сфере хищения бюджетных средств зарегистрировано 132 дела, сумма ущерба по которым превысила 57 млрд тенге, из них возмещено 53 млрд тенге.

    Благодаря принятым совместно с Правительством мерам уровень теневой экономики за последние 3 года снижен с 23 до 19 %.

    Касым-Жомарту Токаеву было доложено о мерах по защите частной собственности и недопущению фактов рейдерства. На данный момент расследуется 8 дел. В частности, в Алматы ликвидирована преступная группа, занимавшаяся рейдерскими захватами бизнеса, ущерб от деятельности которой составил свыше 18 млрд тенге.

    Наряду с этим, агентством выявлены факты необоснованного повышения тарифов в сфере коммунальных услуг, по которым зарегистрировано 34 уголовных дела в отношении 20 монополистов. Потребителям возмещен ущерб на 11,6 млрд тенге в виде снижения тарифа.

    Президент также был проинформирован об исполнении его поручений по пресечению схем незаконного вывоза ГСМ. Как доложил Жанат Элиманов, в этой сфере возбуждено 36 дел. В частности, попытки вывоза ГСМ на крупные суммы пресечены в Павлодарской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях.

    Касым-Жомарту Токаеву было доложено о начале расследования в отношении недобросовестных поставщиков, которые спекулируют ценами на продукты питания.

    Главе государства рассказали о переформатировании работы по раннему выявлению деятельности финансовых пирамид. Заблокировано свыше 3 тыс. сайтов с противоправным контентом. Возбуждено 64 дела, наложен арест на 7,8 млрд тенге.

    По итогам встречи Президент дал ряд поручений, направленных на защиту бизнеса и интересов граждан.


    Фото: akorda.kz

    #Президент Казахстана
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