Президент дал ряд поручений министру индустрии и инфраструктурного развития

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбута Атамкулова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра индустрии и инфраструктурного развития по итогам работы за 7 месяцев текущего года, а также информацию о ходе реализации государственных программ.

Как сообщил Бейбут Атамкулов, в целом, несмотря на кризисную ситуацию, связанную с пандемией, по всем курируемым отраслям достигнуты положительные результаты. Согласно информации министра, на сегодняшний день построено 7 млн квадратных метров жилья в рамках программы «Нұрлы жер», улучшены жилищные условия 61,3 тысячи семей.

По программе «Нұрлы жол» ведется работа по строительству и реконструкции 9,8 тысячи километров автодорог республиканского и местного значения.

В ходе реализации Карты индустриализации до конца года планируется ввести 160 проектов во всех регионах страны.

По итогам встречи Президент дал ряд поручений, направленных на дальнейшее стимулирование обрабатывающей промышленности и увеличение доли обработанной продукции для насыщения внутреннего рынка. Важной социальной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал обеспечение своевременного ввода запланированных объемов жилья на текущий год. Также отмечена необходимость продолжить модернизацию транспортно-транзитной инфраструктуры.



