Президент дал ряд  поручений главе Агентства по делам госслужбы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев заслушал подробный отчет Анар Жаилгановой о комплексных мерах, направленных на дальнейшее развитие государственной службы.

Президенту доложили о работе по сокращению численности государственных служащих и внедрении факторно-балльной шкалы. По словам руководителя профильного ведомства, пилотный проект по переходу на ФБШ позволил повысить привлекательность госслужбы и обеспечил повышение стабильности кадрового состава. В частности, число кандидатов на 1 вакантное место увеличилось в среднем в 2,6 раза. Глава государства указал на необходимость продолжить функциональный анализ внедрения новой системы.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о мерах по контролю качества оказания государственных услуг, внедрении системы непрерывного образования госслужащих, планах по введению института контрактных служащих.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено цифровизации кадровых процессов. Анар Жаилганова сообщила, что реализация цифровых решений позволит перейти на полностью безбумажный документооборот, снизить рутинную нагрузку на 53 процента, уменьшить количество документов на 83 процента. Президент отметил важность дальнейшей цифровизации системы государственной службы.

В завершение Глава государства дал председателю Агентства ряд конкретных поручений.