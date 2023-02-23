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    Президент дал ряд конкретных поручений по развитию сетей телекоммуникаций

    23 Февраля 2023, 17:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя правления АО «Казахтелеком» Куанышбека Есекеева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президенту была представлена информация об основных финансово-экономических показателях группы компаний АО «Казахтелеком» по итогам 2022 года и о перспективных проектах, планируемых к реализации.

    Как сообщил Куанышбек Есекеев, АО «Казахтелеком» завершило прошлый год с ростом основных финансово-экономических показателей, что позволяет в 2023 году приступить к реализации ряда масштабных проектов. Основным из них станет строительство сети 5G, которое будет осуществлять консорциум операторов ТОО «МТС» и АО «Кселл». Дочерние компании телеком-оператора должны до 2027 года развернуть по всей стране более 7 тысяч базовых станций. В текущем году в Астане, Алматы и Шымкенте будут введены в эксплуатацию 486 станций.

    Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о продолжении работы над международным проектом строительства волоконно-оптической линии по дну Каспийского моря по маршруту «Азербайджан – Казахстан» в кооперации с «AzerTelecom». В этом году также будут реализованы проекты по дальнейшему обеспечению интернетом сел, переводу казахстанских абонентов с устаревших технологий передачи данных ADSL на оптику и обеспечению жителей многоэтажных домов высокоскоростным интернетом по технологии GPON.

    По итогам встречи Глава государства акцентировал внимание на важности своевременного и качественного исполнения запланированных проектов для населения и экономики страны. Помимо этого, он дал ряд конкретных поручений в части дальнейшего развития сетей телекоммуникаций в городах и сельской местности, а также наращивания сетевой инфраструктуры в международном трафике данных для повышения транзитного потенциала Казахстана.

    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Казахтелеком
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