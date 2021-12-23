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Президент дал поручения министру энергетики

23 Декабря 2021 17:28
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Президент дал поручения министру энергетики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики Магзума Мирзагалиева. Главе государства представили отчет о развитии энергетической отрасли страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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Магзум Мирзагалиев сообщил о планах по увеличению добычи нефти до 104,2 млн тонн к 2030 году за счет реализации проектов на месторождениях Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, «Каламкас-море» и «Хазар».

Президента проинформировали о ситуации на рынке нефтепродуктов и мерах по недопущению дефицита горюче-смазочных материалов в дальнейшем. По словам министра, предусматривается сокращение срока ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах, создание резервного запаса нефтепродуктов в объеме 200 тысяч тонн.

Наряду с этим Главе государства было доложено о проектах по газификации страны. По информации министра, на сегодняшний день количество газицифицированного населения превысило 10,3 млн человек, а уровень газификации составил 55 %. К 2030 году этот показатель планируется довести до 65 % за счет газификации северных и восточных регионов, а также строительства дополнительных ниток газопроводов «Бейнеу-Бозой-Шымкент», «Бейнеу-Жанаозен» и «Бухара-Урал», которые покроют растущие потребности в природном газе.

Президенту рассказали о текущей ситуации в энергосистеме и оперативных мерах, принятых для недопущения дефицита электроэнергии, а также о планах по реализации до 2030 года 157 инвестпроектов на общую сумму около 30 трлн тенге в сферах газовой, нефтяной, нефтегазохимической промышленности, электроэнергетике и ВИЭ.

Касым-Жомарт Токаев по итогам встречи указал на приоритетность развития нефтегазохимической отрасли и дал министру энергетики ряд поручений.

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#Президент Казахстана   #Энергетика  
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