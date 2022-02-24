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    Президент дал поручения главе «Казахтелекома»

    24 Февраля 2022, 20:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент принял председателя правления АО «Казахтелеком» Куанышбека Есекеева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Главе государства было доложено о текущем состоянии телекоммуникационной отрасли Казахстана, развитии ее мобильного сегмента, работе по улучшению качества и наращиванию спектра предоставляемых населению и бизнесу услуг.

    Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о перспективах разворачивания сети пятого поколения 5G и дальнейшего снижения цифрового неравенства. В частности, Куанышбек Есекеев рассказал президенту о реализации в селах проектов по строительству местных сетей на базе построенной в сельской местности в 2018-2020 годах оптиковолоконной магистрали. В рамках программы «Цифровой партнер» к проекту доведения высокоскоростного интернета до каждого домохозяйства подключены частные сервисные компании.

    Кроме того, Президент был ознакомлен с планами компании по использованию передовой технологии FWA (Fixed Wireless Access, фиксированная беспроводная связь) в диапазоне 2300 МГц.

    По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений, касающихся текущей деятельности компании по снижению цифрового неравенства между городом и селом, а также перспективных проектов национального телеком-оператора.

    Автор:

    Президент Казахстана Связь, ТВ, IT
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