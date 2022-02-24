+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Президент дал поручения главе «Казахтелекома»

24 Февраля 2022 20:28
Поделиться:
Президент дал поручения главе «Казахтелекома»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент принял председателя правления АО «Казахтелеком» Куанышбека Есекеева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Новости по теме
Состоялся телефонный разговор Президентов Казахстана и Египта
Президент РК принял министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу Касым-Жомарт Токаев принял Алихана Смаилова Президент принял главного управляющего директора группы компаний PSA

Главе государства было доложено о текущем состоянии телекоммуникационной отрасли Казахстана, развитии ее мобильного сегмента, работе по улучшению качества и наращиванию спектра предоставляемых населению и бизнесу услуг.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о перспективах разворачивания сети пятого поколения 5G и дальнейшего снижения цифрового неравенства. В частности, Куанышбек Есекеев рассказал президенту о реализации в селах проектов по строительству местных сетей на базе построенной в сельской местности в 2018-2020 годах оптиковолоконной магистрали. В рамках программы «Цифровой партнер» к проекту доведения высокоскоростного интернета до каждого домохозяйства подключены частные сервисные компании.

Кроме того, Президент был ознакомлен с планами компании по использованию передовой технологии FWA (Fixed Wireless Access, фиксированная беспроводная связь) в диапазоне 2300 МГц.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений, касающихся текущей деятельности компании по снижению цифрового неравенства между городом и селом, а также перспективных проектов национального телеком-оператора.



Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Связь, ТВ, IT  
Поделиться:
Новости по теме
Состоялся телефонный разговор Президентов Казахстана и Египта
Президент РК принял министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу
Касым-Жомарт Токаев принял Алихана Смаилова
Президент принял главного управляющего директора группы компаний PSA
Популярное
1 Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
2 Канат Бозумбаев откровенно рассказал о январских событиях в РК
3 Курс доллара растет: начало торгов снова перенесли в KASE
4 Маулен Ашимбаев ответил на вопрос о направлении миротворцев из Казахстана в зону конфликта между РФ и Украиной
5 Нацбанк РК повышает базовую ставку до 13,5%
6 Льготное автокредитование: сколько казахстанцев смогут купить машины в этом году
Читайте также
Бахытжан Ертаев: Мы должны воспитывать молодежь в духе патриотизма
Президент РК принял акима Алматы Ерболата Досаева
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Канат Бозумбаев откровенно рассказал о январских событиях в РК
Курс доллара растет: начало торгов снова перенесли в KASE
Маулен Ашимбаев ответил на вопрос о направлении миротворцев из Казахстана в зону конфликта между РФ и Украиной
Нацбанк РК повышает базовую ставку до 13,5%
Льготное автокредитование: сколько казахстанцев смогут купить машины в этом году
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив