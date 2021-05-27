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    19:05, 26 Май 2021 | GMT +6

    Президент дал поручения главе Агентства по противодействию коррупции

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана принял председателя Агентства по противодействию коррупции Марата Ахметжанова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарту Токаеву представили отчет об итогах деятельности ведомства и исполнении ранее данных поручений Главы государства.

    Глава государства поручил руководителю антикоррупционного органа усилить координацию работы государственных органов и других организаций по противодействию коррупции, подчеркнув необходимость законодательного закрепления действенных рычагов воздействия на руководителей, не принимающих должных мер по предупреждению коррупционных проявлений в возглавляемых ими структурах.

    По поручению Президента будут разработаны четкие критерии оценки эффективности деятельности министров и акимов с точки зрения противодействия коррупции. Руководители, занимающие пассивную позицию в этом вопросе, будут привлекаться к ответственности.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность дальнейшего повышения прозрачности расходования бюджетных средств.

    Отмечая приоритетность превентивных мер, Глава государства в то же время обратил внимание на необходимость безусловного соблюдения принципа неотвратимости наказания за совершение коррупционных преступлений с акцентом на поиск и возврат средств и активов, добытых преступным путем.


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