Президент дал поручения акиму Костанайской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об итогах социально-экономического развития региона за четыре месяца текущего года и исполнении ранее данных поручений.

Архимед Мухамбетов сообщил о положительных показателях в таких сферах, как обрабатывающая промышленность, инвестиции в основной капитал, ввод жилья. В Костанае ведется строительство нового чугунолитейного завода стоимостью около 80 млрд тенге. На предприятии будет создано порядка 300 рабочих мест.

Глава государства был проинформирован о ходе строительства первого в стране локализационного центра и запуске новой линии по сборке автомобилей Kia и Renault. С начала года в регионе произведено 16 459 автомобилей, в том числе 15 599 легковых и 736 грузовых, 124 автобуса. До конца года планируется собрать 60 тысяч автомобилей.

По словам Архимеда Мухамбетова, на сегодняшний день посеяно 2,8 млн гектаров зерновых культур (74 % от плана) и 500 тысяч гектаров масличных (77 %). Посевная кампания завершится к 1 июня.

Президенту также было доложено об эпидемиологической ситуации в Костанайской области. Обеспеченность медицинским оборудованием соответствует предъявляемым требованиям, сформирован достаточный запас лекарств и средств индивидуальной защиты. Планируется вакцинировать 505 тысяч граждан, на сегодняшний день вакцину получили более 80 тысяч человек. Активно внедряется мобильное приложение «Ashyq». На сегодняшний день принято 270 заявок от предпринимателей.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений, касающихся водоснабжения сельских населенных пунктов региона и ускорения работ по завершению реконструкции Аркалыкской ТЭЦ.



