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    Президент Беларуси заявил о полной поддержке Казахстана

    7 Января 2022, 10:34

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провел телефонные переговоры с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, обсуждалась ситуация в Казахстане и ход реализации решения Совета коллективной безопасности о направлении в эту страну Коллективных миротворческих сил ОДКБ для нормализации обстановки в стране. Президент Беларуси сообщил о полной поддержке Казахстана.

    К.Токаев в свою очередь поблагодарил Организацию за оказание помощи в преодолении кризиса и направлении КМС ОДКБ.

    Напомним, основными задачами КМС ОДКБ является охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка РК в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    ОДКБ Беларусь ЧП-2022
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