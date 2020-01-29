Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Нефть/газ

    Президент Беларуси уполномочил правительство на переговоры с Казахстаном по поставкам нефти

    29 Января 2020, 23:45

    МИНСК. БЕЛТА – КАЗИНФОРМ - Беларусь продолжает работу по диверсификации поставок нефти, прорабатывая различные географические направления для импорта углеводородного сырья и логистику. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

    Глава государства Александр Лукашенко указом №27 уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь, а также по проекту соглашения и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

    Как отмечается, ранее Александр Лукашенко не раз упоминал Казахстан в числе стран, откуда есть потенциальная возможность для организации поставок нефти в Беларусь. Этот вопрос в том числе обсуждался в октябре прошлого года во время официального визита главы белорусского государства в Казахстан.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Беларусь Нефть
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан ввел временный запрет на импорт авиакеросина из РФ
    Экстренное совещание в связи с пожаром на нефтегазовом месторождении «Каратурун Южный» провели в Актау
    Факт незаконной добычи, переработки и хранения сырой нефти пресекли в Актюбинской области
    Достигнуто соглашение о трудоустройстве бывших работников «БерАли»
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков