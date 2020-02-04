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    Президент Беларуси - о коронавирусе:  Мойте руки, меньше обнимайтесь с незнакомыми людьми

    4 Февраля 2020, 17:51

    МИНСК. БЕЛТА – КАЗИНФОРМ - Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что в Беларуси есть все необходимое для недопущения распространения нового коронавируса. Об этом он заявил сегодня журналистам в Добруше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

    «Нам стоит тревожиться. Но только в одном - мойте руки, меньше обнимайтесь с незнакомыми людьми на улице. Я намекаю на личную гигиену. Все остальное - за Минздравом, - сказал Президент. - Все зависит от нас. Это элементарное. Поэтому надо обезопасить себя, своих детей, особенно маленьких деток. А насколько это возможно, государство свои обязанности выполнит. Возможности такие у нас есть».

    Александр Лукашенко отметил с положительной стороны тот факт, что в Беларуси, в отличие, например, от России, не возникло ажиотажа и массовой скупки защитных медицинских масок. «Никто не бегает, не мечется. Всего у нас на настоящий момент достаточно для того, чтобы обезопасить наших людей. Если вдруг что, мы это скрывать не будем. Изолируем человека (инфицированного вирусом. - прим. БЕЛТА) и будем лечить. Не дай бог, конечно. Пока у нас таких фактов не зарегистрировано. Поэтому будем жить спокойно», - резюмировал Президент.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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