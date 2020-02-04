Президент Беларуси - о коронавирусе: Мойте руки, меньше обнимайтесь с незнакомыми людьми

МИНСК. БЕЛТА – КАЗИНФОРМ - Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что в Беларуси есть все необходимое для недопущения распространения нового коронавируса. Об этом он заявил сегодня журналистам в Добруше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

«Нам стоит тревожиться. Но только в одном - мойте руки, меньше обнимайтесь с незнакомыми людьми на улице. Я намекаю на личную гигиену. Все остальное - за Минздравом, - сказал Президент. - Все зависит от нас. Это элементарное. Поэтому надо обезопасить себя, своих детей, особенно маленьких деток. А насколько это возможно, государство свои обязанности выполнит. Возможности такие у нас есть».

Александр Лукашенко отметил с положительной стороны тот факт, что в Беларуси, в отличие, например, от России, не возникло ажиотажа и массовой скупки защитных медицинских масок. «Никто не бегает, не мечется. Всего у нас на настоящий момент достаточно для того, чтобы обезопасить наших людей. Если вдруг что, мы это скрывать не будем. Изолируем человека (инфицированного вирусом. - прим. БЕЛТА) и будем лечить. Не дай бог, конечно. Пока у нас таких фактов не зарегистрировано. Поэтому будем жить спокойно», - резюмировал Президент.