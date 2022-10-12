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    Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Астану

    12 Октября 2022, 20:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прибыл в Астану для участия в запланированных международных мероприятиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Правительства Республики Казахстан «UKIMET».

    В аэропорту столицы его встретил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.

    В Астане Александр Лукашенко примет участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в качестве главы государства – наблюдателя СВМДА и заседании Совета глав государств СНГ.

    12-13 октября в Астане пройдет VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, в котором примут участие главы Азербайджана, Ирака, Ирана, Казахстана, Катара, Кыргызстана, Палестины, России, Таджикистана, Турции, Узбекистана и Беларуси, вице-президент Вьетнама и заместитель председателя КНР.

    14 октября в Астане также состоится заседание Совета глав государств СНГ – высшего органа Содружества. В ходе мероприятия планируется обсудить актуальные вопросы взаимодействия на площадке СНГ, рассмотреть и принять ряд документов, нацеленных на дальнейшее развитие и укрепление интеграционных связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности.


    Фото: t.me/KZgovernment
    Премьер-министр РК Астана Беларусь Аэропорт Алихан Смаилов
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