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    Президент Азербайджана выразил соболезнования казахстанцам

    27 Декабря 2019, 23:15

    БАКУ. КАЗИНФОРМ — Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана в связи с крушением самолета под Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Крайне опечален известием о гибели людей в результате крушения самолета близ города Алматы. В связи с этой трагедией лично от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам, семьям и близким погибших соболезнование, желаю исцеления раненым и пострадавшим», - говорится в послании главы Азербайджана.

    После того, как стало известно о трагедии, в Посольство РК в Азербайджане стали поступать соболезнования от представителей различных сфер братской страны, в том числе общественно-политических деятелей, деловых кругов, а также простых граждан. Они также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

    Напомним, сегодня борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радаров. На борту находились 95 пассажиров, 5 членов экипажа. Cамолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение . Произошло столкновение с двухэтажным строением.

    По предварительным данным, число погибших составило 12 человек. По поручению Президента РК создана правительственная комиссия во главе с Премьер-Министром.

    Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших в крушении самолета и отметил, что виновники будут строго наказаны.

    Деятельность авиакомпании Bek Air приостановили по всем направлениям.

    Автор:

    Бекбау Тайманов

    Алматы Алматинская область Азербайджан Падение самолета авиакомпании Бек Эйр
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