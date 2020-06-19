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    Президент Армении пожелал Елбасы скорейшего выздоровления

    19 Июня 2020, 15:12

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Президент Армении Армен Саркисян направил письмо Нурсултану Назарбаеву, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента Армении.

    «Президент Республики Армения Армен Саркисян направил письмо Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, который заразился новым коронавирусом. Президент пожелал ему здоровья и скорейшего выздоровления», - говорится в сообщении пресс-службы Президента Армении.

    Напомним, 18 июня стало известно о том, что у Елбасы положительный результат ПЦР-теста на коронавирус. В настоящее время Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится на самоизоляции.

    Пресс-секретарь Первого Президента РК – Елбасы Айдос Укибай сообщил, что ситуация вокруг здоровья Нурсултана Назарбаева находится на контроле медицинских служб. По его словам, повода для паники и беспокойства нет. Елбасы продолжает работать дистанционно, используя современные каналы коммуникации.

    Автор:

    Азамат Альмаганбетов

    Армения Первый Президент - Елбасы
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