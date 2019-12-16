Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Президент Армении поздравил народ Казахстана с Днем Независимости

    16 Декабря 2019, 22:12

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Президент Армении Армен Саркисян поздравил народ Казахстана с Днем Независимости, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    16 декабря по случаю 28-й годовщины Дня Независимости Казахстана Президент Армении Армен Саркисян посетил Посольство Казахстана в Армении.

    А. Саркисян передал свои искренние поздравления Первому Президенту - Елбасы Нурсултану Назарбаеву, отметив его вклад в построение независимого и современного Казахстана. Поздравления с Днем Независимости и свои теплые пожелания Армен Саркисян передал в адрес действующего Главы государства - Касым-Жомарта Токаева. Поздравляя весь казахстанский народ с этим праздником, армянский лидер пожелал ему успехов и процветания.

    В свою очередь, Посол Казахстана в Армении Тимур Уразаев в ходе встречи с А. Саркисяном рассказал о новых политических и экономических трендах на пути государственного строительства Казахстана. В этом контексте он, в частности, отметил основные положения сентябрьского Послания Президента Казахстана К. Токаева «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».

    Подводя итоги уходящего года, стороны зафиксировали активный двусторонний диалог между Казахстаном и Арменией, а также обсудили перспективы казахстанско-армянских отношений с акцентом на проекты в образовательной сфере и сфере высоких технологий.

    По окончании встречи Посол Т. Уразаев презентовал армянскому лидеру экземпляр «Антологии казахской литературы» на армянском языке, издание которой стало одним из ярких культурных событий уходящего года.

    Автор:

    Азамат Альмаганбетов

    Армения День Независимости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент Армении оставил запись в книге соболезнований в посольстве Казахстана
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка