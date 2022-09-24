Презентованы новые системы автоматизированного госконтроля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Цифровом офисе Правительства состоялось совещание по вопросам автоматизации системы государственного контроля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики.

Во время заседания Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство здравоохранения и Министерство просвещения презентовали свои прототипы автоматизации графиков проверок.

По словам специалистов, система формируется без человеческого участия, что позволяет значительно снизить коррупционные риски.

Также были обсуждены проблемные вопросы цифровизации по линии Министерства сельского хозяйства, Министерства экологии, геологии и природных ресурсов и найдены взаимоприемлемые решения.

По итогам совещания даны соответствующие поручения данным госорганам.