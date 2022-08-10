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    • Презентованы аккаунты VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий

    10 Августа 2022 14:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Презентованы официальные аккаунты VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, запущенные в наиболее популярных социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Активная подготовка к проведению Съезда лидеров мировых и традиционных религий продолжается.

    Для ознакомления с наиболее актуальными новостями и событиями в рамках подготовки и проведения заседаний Секретариата и Съезда все желающие могут следить за обновлениями на официальных страницах форума в социальных сетях и на официальном сайте.

    «Наши социальные сети и сайт являются самым достоверным источником информации, в связи с чем призываем читателей доверять лишь проверенным официальным данным. На страницах Съезда вы можете задавать интересующие вас вопросы в личных сообщениях, а также в комментариях под публикациями», - сказала официальный представитель VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий Назым Жангазинова.

    Ниже опубликованы гиперссылки на сайт и официальные страницы Съезда в социальных сетях.

    Официальный сайт - https://religions-congress.org/

    Facebook - https://www.facebook.com/religionscongresskz2022

    Instagram - https://instagram.com/religions_congress_kz

    Twitter - https://twitter.com/religionscongkz/

    Telegram - https://t.me/religionscongresskz

    В столице Казахстана 14-15 сентября текущего года состоится VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Предстоящий форум будет посвящен роли лидеров мировых и традиционных конфессий в социально-духовном развитии человечества в постпандемийный период.
    #Съезд лидеров мировых религий #Политика #Соцсети
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