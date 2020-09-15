Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Презентована программа молодежного крыла «Jas Otan» до 2025 года

    15 Сентября 2020, 17:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Молодежного крыла «Jas Otan» при партии «Nur Otan» Елнур Бейсенбаев представил программу организации до 2025 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По прямому поручению Первого Президента Казахстана-Елбасы, председателя партии «Nur Otan» Нурсултана Назарбаева мы разработали проект программы «Жастар-Отанға!». В настоящее время проект очень активно обсуждается среди молодежи. Программа охватывает все категории молодежи. Она состоит из пяти направлений. Первое - гражданская активность, второе - качественное образование, третье - трудоустройство и занятость, четвертое – обеспечение жильем молодых семей и доступное жилье, пятое - личностное развитие и эффективное проведение досуга», - сказал Елнур Бейсенбаев на брифинге в СЦК.

    По его словам, до создания программы члены Молодежного крыла «Jas Otan» провели около 200 встреч по стране в режимах онлайн и офлайн.

    «В рамках встреч мы собрали около 4 тысяч предложений от молодежи. Во-первых, был проведен социологический опрос среди молодежи. Во-вторых, мы изучили международный опыт таких стран, как Канада и Германия по поддержке молодежной политики. Одним из основ этой программы стала стратегия ООН по поддержке молодежи. При разработке этой программы мы охватывали все вопросы, которые касаются молодежи в Послании Главы государства», - отметил спикер.

    В состав Молодежного крыла «Jas Otan» входят 106 тысяч человек.

    Напомним, сегодня председатель Акмолинского областного филиала молодежного крыла «Jas Otan» Султанбек Бекешев рассказал о работе по трудоустройству молодых людей в регионе.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Нур Отан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Касым-Жомарт Токаев: Нам необходимо укрепить свою национальную идентичность
    Казахстанская молодежь встретилась со спецпредставителем Евросоюза по Центральной Азии
    Делегация казахстанской молодежи посещает Страсбург
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами