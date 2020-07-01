Презентована книга о роли Елбасы в конституционном строительстве Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Конституционный Совет и Фонд Нурсултана Назарбаева в онлайн-режиме презентовали книгу «Роль Первого Президента Республики Казахстан в конституционном строительстве независимого Казахстана: уроки Елбасы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Книга подготовлена к юбилею Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева и издана в рамках реализации Национального плана мероприятий по проведению 25-летия Конституции Республики Казахстан. Она повествует о выдающейся роли Первого Президента в подготовке и реализации Основного Закона, выстраивании современной политико-правовой системы страны.

«Мы находимся в преддверии важных событий. День столицы в этом году совпадает со славным юбилеем Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева. 30 августа Казахстан отмечает 25-летие Конституции страны. Все эти общественно значимые события тесно взаимосвязаны. У истоков разработки, принятия и реализации Основного Закона, переноса столицы и превращения ее в бренд современного Казахстана стоит сам Первый Президент РК. В этой связи Конституционным Советом издана книга, которая посвящена роли Первого Президента республики в конституционном строительстве независимого Казахстана. Сегодня с Фондом Первого Президента проводим ее презентацию», - сказал в своем приветственном слове председатель Конституционного Совета Кайрат Мами.

Как отметил Кайрат Мами, принятие решения о разработке новой Конституции стало одним из смелых решений Первого Президента РК.

«Контуры будущего Основного Закона подверглись масштабному народному обсуждению во всех регионах и слоях казахстанского общества. В конституционный процесс, наряду с казахстанскими специалистами, были вовлечены и иностранные эксперты. Последующее одобрение Конституции на референдуме 30 августа 1995 года придала ей высшую легитимность. Стратегия Елбасы и воля народа Казахстана слились в единое целое. Четверть века показала эффективность и прогрессивность Конституции РК. Все успехи независимого Казахстана зиждутся на верности, провозглашенной в ней ценностям, которые отвечают чаяниям большинства граждан страны. Все эти годы Первый Президент страны внимательно отслеживал практическую реализацию установления Основного Закона, при необходимости инициировал внесение в него изменений», - рассказал К. Мами.

На онлайн-мероприятии также выступили представители авторского коллектива - заместитель исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева Игорь Рогов, член Конституционного Совета Виктор Малиновский и директор НИИ правовой политики и конституционного законодательства КазГЮУ Сергей Ударцев.

Участники презентации едины в том, что деятельность Первого Президента РК – Елбасы имеет определяющее значение во всех составляющих казахстанского конституционализма. Стратегия Нурсултана Назарбаева направлена на утверждение Казахстана в качестве демократического и правового государства.

Отметим, что книга будет доступна в библиотеках страны, а также на сайтах Конституционного Совета и Фонда Нурсултана Назарбаева.

Книга доступна по ссылке.