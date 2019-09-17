Презентована книга Лорда Вульфа «Суд МФЦА: настоящее и будущее»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня председатель Суда МФЦА Лорд Вульф официально презентовал свою книгу «Суд МФЦА: настоящее и будущее» представителям юридических и деловых кругов в Суде МФЦА, передает МИА «Казинформ».

Книга была написана под редакцией Регистратора и руководителя аппарата Суда МФЦА и Международного арбитражного центра (МАЦ) Кристофера Кэмпбелл-Холта.

В книге рассказано об успешном открытии Суда МФЦА в 2018 году, а также отмечена важность его создания как первого суда для разрешения коммерческих споров в Казахстане, основанного на процессуальных принципах и нормах общего права Англии и Уэльса. Книга описывает процесс создания Суда МФЦА и определяет его видение на будущее – стать ведущим коммерческим судом, вносящим вклад в развитие Республики Казахстан в качестве инвестиционного хаба Евразии. Книга доступна на трех языках: английском, казахском и русском.

В книге используется хронологический порядок. Она разделена на две части. В первой части рассматривается процесс создания Суда МФЦА после инициативы Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, озвученной в 2015 году, до его официального запуска в 2018 году. Во второй части речь идет о международной миссии Суда МФЦА. Книга также включает в себя Регламент Суда МФЦА от 2017 года и Правила Суда МФЦА от 2018 года, которые определяют внутренние процедуры Суда МФЦА, а также его процессуальные нормы.

На презентации книги Лорд Вульф поделился своим видением о будущем развитии Суда МФЦА и прокомментировал то, что было достигнуто на сегодняшний день. Все гости имели возможность получить подписанный экземпляр книги из рук Председателя Суда МФЦА.

Мирас Дауленов, провост Университета КАЗГЮУ им. М. С. Нарикбаева:

«Эта книга дает очень последовательное и понятное объяснение того, как работает Суд МФЦА, какова его юрисдикция, и каким образом проходил процесс его создания. Таким образом, книга «Суд МФЦА: настоящее и будущее» рекомендована для понимания Суда, его значения и миссии».

София Жылкайдарова, управляющий партнер юридической фирмы «Signum», заявила:

«Суд МФЦА с его авторитетными и опытными судьями из Англии и Уэльса — это фундаментальный шаг по пути совершенствования правосудия, устойчивого экономического развития и беспристрастности».

Эта книга является первой в серии книг, которые Суд МФЦА и МАЦ планируют опубликовать в ближайшие годы.

Для справки: МФЦА. Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) создан по инициативе Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Конституционный закон о создании МФЦА был подписан 7 декабря 2015 года. Цель МФЦА – формирование ведущего центра финансовых услуг международного уровня.

Задачами МФЦА являются содействие в привлечении инвестиций в экономику страны, создание привлекательной среды для инвестирования в сфере финансовых услуг, развитие рынка ценных бумаг Республики Казахстан и обеспечение его интеграции с международными рынками капитала. www.aifc.kz

Суд МФЦА является независимым органом и основан на принципах общего права Англии и Уэльса и стандартах ведущих международных финансовых центров.

Суд МФЦА состоит из суда первой инстанции и апелляционного суда. Для обеспечения оперативного разрешения незначительных по сложности и сумме споров, в суд первой инстанции входит суд незначительных споров.

Суд МФЦА не осуществляет административное и уголовное судопроизводство и обладает исключительной юрисдикцией для обеспечения разрешения споров между участниками, органами МФЦА и споров по операциям, осуществленным в МФЦА в соответствии с правом МФЦА. Вместе с тем, Суд МФЦА может рассматривать споры, которые переданы суду МФЦА по соглашению сторон. www.aifc-court.kz

Международный арбитражный центр МФЦА (МАЦ) является независимым органом и основан на принципах общего права Англии и Уэльса и стандартах ведущих международных финансовых центров. В состав арбитров МАЦ входят ведущие международные арбитры, которые имеют многолетний опыт по арбитражам в сфере недропользования, торговли, нефтегазового сектора, строительства, энергетики, исламских финансов, банкинга, интеллектуального права и других сфер коммерческого и гражданского права. www.aifc-iac.kz