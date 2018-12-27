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Презентован стандарт узбекского национального завтрака

27 Декабря 2018 23:00 80
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Презентован стандарт узбекского национального завтрака

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Ассоциация поваров Узбекистана презентовала стандарт узбекского национального завтрака, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В стандарт узбекского завтрака вошли молочные блюда: ширгуруч, ширковок, сутли атала. Помимо этого, в стандарт вошли разнообразные виды лепешек, самсы и катламы. В качестве десерта предлагаются сладости и сухофрукты, среди которых также имеется мед, варенье и сумалак. Венчает узбекский завтрак знаменитый центральноазиатский напиток - ширча.

Презентован стандарт узбекского национального завтрака 

«Во всем мире знают английский завтрак, но практически не знакомы с нашим, очень богатым по разнообразию и полезным для здоровья узбекским национальным завтраком», - отметил председатель Ассоциации поваров РУ Акбар Умаров.

Презентован стандарт узбекского национального завтрака 

Стандарт узбекского завтрака будет введен и рекомендован всем гостиницам Узбекистана после согласования с Всемирной ассоциацией кулинарных союзов (ВАКС).


Презентован стандарт узбекского национального завтрака 
Презентован стандарт узбекского национального завтрака 
Презентован стандарт узбекского национального завтрака 
Презентован стандарт узбекского национального завтрака 

 

 

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Ключевые слова: Узбекистан,
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Автор:

Мирас Куандыков

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