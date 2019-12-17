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    Презентован  сборник «ШОС в новый период: текущая ситуация и задачи»

    17 Декабря 2019, 02:02

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В Пекине прошла презентация синей книги «ШОС в новый период: текущая ситуация и задачи», подготовленной экспертами ведущих «мозговых центров» стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В церемонии приняли участие генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, директор Китайской академии международных проблем при МИД КНР Ци Чжэньхун, дипломаты государств-членов, наблюдателей, партнеров по диалогу ШОС и китайские эксперты.

    В книге представлены статьи ведущих сотрудников научно-исследовательских центров стран-участниц ШОС, которые охватывают различные направления деятельности Организации.

    Генеральный секретарь ШОС В.Норов выступил с приветственной речью, отметив качественную работу по подготовке к выпуску издания, которое «ждут ученые, политики и дипломаты в государствах-членах, - наблюдателях и –партнерах по диалогу Шанхайской организации сотрудничества».

    «Считаю, что книга станет важным ориентиром в деле качественной подготовки к очередному Форуму ШОС», - подчеркнул генсек.

    В.Норов отметил важность объективного информационного сопровождения деятельности Организации. «Думается, что пришло время шире привлекать к экспертной работе исследовательские центры государств АСЕАН, ОБСЕ и Евросоюза», - добавил он.

    Генсек призвал к углублению экспертного диалога и расширению контактов между исследовательскими структурами стран ШОС.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    ШОС Китай
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