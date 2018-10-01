Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 5 °С
Алматы: 16 °С
USD 372.00 EUR 429.92
RUB 5.58 CNY 53.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Презентация книги о Чингизе Айтматове состоялась на форуме в Оше

12 Октября 2018 17:12 122
Поделиться:
Презентация книги о Чингизе Айтматове состоялась на форуме в Оше

ОШ. КАЗИНФОРМ - На проходящем в кыргызском городе Оше ІІ Казахско-кыргызском форуме интеллигенции состоялась презентация книги «Айтматов. Последний писатель Империи», изданной при поддержке Международной Тюркской Академии (TWESCO), сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу академии.

Автор книги, подготовленной к 90-летию со дня рождения Чингиза Айтматова, - государственный и общественный деятель Кыргызстана, ученый, литературный критик Османкун Ибраимов.

Книга посвящена жизни и творчеству всемирно известного писателя Чингиза Торекуловича Айтматова. Автор художественно описал личность Чингиза Айтматова, его судьбу и литературное творчество, политические взгляды и социальную позицию в тесной связи с реалиями XX века. Таких людей, как Чингиз Айтматов, часто называют человек-эпоха. Поэтому автор книги, описывая творчество Айтматова, обратил особое внимание на мастерское изображение писателем советского общества, его ценностей и ряда его особенностей, судьбы человека той эпохи.

Презентация книги о Чингизе Айтматове состоялась на форуме в Оше

Презентация книги, изданной при поддержке TWESCO, впервые была проведена еще на первом Казахско-кыргызском форуме интеллигенции «Уроки Айтматова», прошедшем весной текущего года в Астане. Затем презентация этой книги состоялась в Бишкеке. А на ІІ Казахско-кыргызском форуме интеллигенции, кроме ознакомления с книгой, состоялась церемония передачи книги в библиотеку Ошского государственного университета.

Осмонакун Ибраимович Ибраимов - доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент Национальной Академии наук Кыргызской Республики. Экс-государственный секретарь КР. Автор ряда литературоведческих трудов.

Напомним, в кыргызском городе Оше проходит казахско-кыргызский форум интеллигенции «Наследие Чингиза Айтматова: жить в сотрудничестве в эпоху глобализации».


Презентация книги о Чингизе Айтматове состоялась на форуме в Оше
Презентация книги о Чингизе Айтматове состоялась на форуме в Оше

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Культура, общество, Кыргызстан,
Поделиться:

Перевод:

Мейрамбек Байгарин

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив