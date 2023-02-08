Презентацию программы по поддержке молодых экспертов провел КИСИ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 8 февраля Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан провел презентацию программы по поддержке молодых экспертов для представителей средств массовой информации, передает МИА «Казинформ».

Открывая встречу, директор КИСИ Еркин Тукумов подчеркнул важность таких встреч и подробно остановился на основных направлениях деятельности, предстоящих планах института, 30-летие которого отмечается в этом году.

Он рассказал каковы цели и задачи программы по поддержке молодых экспертов, по какому принципу будет проходить отбор и что ждет финалистов программы «Казахстан: вызовы развития и пути решения».

«Одна из ключевых целей проекта – поддержка молодых экспертов в проведении исследований в области общественных наук, для которых участие в программе открывает широкие возможности для саморазвития и самореализации. Это позволит занять им соответствующую нишу на аналитическом поле. Участников программы ждет прекрасная возможность прослушать обучающие тренинги и семинары по развитию исследовательских навыков от ярких известных авторитетных аналитиков», – сказал Еркин Тукумов.

Говоря о том, что программа проводится КИСИ во второй раз и участниками прошлогодней программы стали молодые специалисты из многих городов Казахстана, директор КИСИ выразил надежду, что в этом году участников из регионов будет еще больше.

Напомним, программа стартовала 6 февраля, а прием заявок завершится 7 марта 2023 года. По результатам 20 экспертов получат возможность принять участие в разработке групповых и индивидуальных аналитических докладов и получить исследовательский грант КИСИ при успешном завершении программы.

Во второй части мероприятия Еркин Тукумов, отмечая вклад института в становление и развитие Казахстана, остановился на том, что 2023 год является особенно важным для КИСИ.

«Мы достигли рубежа 30-летия и будем проводить серию масштабных мероприятий и различных экспертных площадок. Самым главным мероприятием станет Central Asian Security and Cooperation Forum. На площадке форума планируем собрать топ мировых мыслителей, ведущих экспертов и обсудить глобальные и региональные вопросы текущей повестки мирового развития», – поделился глава института.

КИСИ на сегодняшний день становится главной площадкой для экспертного обсуждения задач сотрудничества Центрально-Азиатского региона. Нынешний год институт начал с проведения экспертной встречи «Центральная Азия-2030: образы будущего», в которой приняли участие главы институтов стратегических исследований всех 5 стран региона.

«Такие встречи будут продолжены в течение года. Планируется проведение IX Форума аналитических центров стран – членов Организации тюркских государств, это представители 8 стран. В плане мероприятий заявлены также проведение заседаний Казахстанско-российского и Казахстанско-азербайджанского экспертного совета, созданных в 2022 году», – сказал Еркин Тукумов.



