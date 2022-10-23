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    Презентация пьесы Дулата Исабекова о жене Чингисхана состоялась в Лондоне

    23 Октября 2022, 10:55

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Пьесу казахского писателя-драматурга, лауреата Государственной премии РК Дулата Исабекова, посвященной жене Чингизхана Борте, презентовали в Лондоне, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в Facebook посольства Казахстана.

    Международная презентация спектакля «Борте - императрица мира» организована посольством нашей страны в Великобритании при поддержке Евразийской творческой гильдии, офис которой базируется в Лондоне.

    В пьесе , которой уже имели возможность насладиться казахстанцы, описывается решающая роль мудрой Борте в жизни «Потрясателя Вселенной» Чингисхана.

    Теперь произведение отечественного писателя будет представлено искушенному зарубежному зрителю. Показ спектакля намечен на декабрь этого года в автралийском Мельбурне, а уже в 2023 году организаторы планируют показать пьесу на театральных подмостках Великобритании и Соединенных Штатов.

    В постановке в Мельбурне принимают участие известные австралийские деятели культуры и искусства, а также социально-инклюзивный «Хор молодого мира».

    Режиссером-постановщиком пьесы выступает известный австралийский режиссер и композитор Уоррен Уиллс, который преобразил классическую пьесу в спектакль с музыкальными фрагментами.

    Фото: www.facebook.com/KazakhEmbassyUK

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    МИД РК Культура Великобритания Искусство
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