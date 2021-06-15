Презентация литературно-художественного альманаха «Казахстан-Беларусь» состоялась в Минске

МИНСК. КАЗИНФОРМ - 14 июня на площадке Национальной библиотеки Республики Беларусь состоялись презентация литературного альманаха «Казахстан-Беларусь» и встреча писателей двух стран. Фолиант издан при содействии Посольства Республики Казахстан в Республике Беларусь в преддверии 30-летия Независимости Казахстана и Беларуси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Посольства Казахстана в Беларуси.

Мероприятия проходили в смешанном формате. За круглым столом в главной библиотеке РБ собрались десятки белорусских мастеров литературного слова, а также делегат от Союза писателей Казахстана - постоянный составитель серии литературно-художественных альманахов, издаваемых при содействии загранучреждений МИД РК в России и Беларуси, заместитель главного редактора журнала «Простор», поэтесса Л. Шашкова.

Благодаря поддержке Национальной Академической библиотеки Казахстана в Нур-Султане к важному событию в жизни творческой интеллигенции двух стран смогли в онлайн-формате присоединиться писатели, поэты, переводчики и публицисты из казахстанской столицы, городов Алматы и Кокшетау.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Беларусь Аскар Бейсенбаев в своем выступлении на презентации подчеркнул: «Мы с гордостью можем сегодня отметить, что благодаря совместным усилиям руководства Казахстана и Беларуси культурный диалог между нашими странами звучит все звонче и увереннее».

А. Бейсенбаев констатировал, что Посольство Казахстана в Беларуси стремится вносить свой вклад в этот процесс. В частности, при содействии дипломатов на белорусский язык переводятся лучшие образцы литературного наследия Казахстана. Прекрасный мастер поэтического слова Николай Метлицкий переложил на белорусскую мову лирику великого казахского поэта и философа Абая Кунанбаева. В текущем году будет завершено издание романа-эпопеи выдающегося мастера эпического жанра Мухтара Ауэзова «Путь Абая». Его перевод завершает талантливый поэт, прозаик, переводчик, Михаил Поздняков. Посол РК в РБ также поблагодарил всех авторов Альманаха, благодаря которым его издание стало возможно.

«Можем сегодня отмечать, что благодаря совместным усилиям руководства Казахстана и Беларуси культурный диалог между нашими странами звучит все звонче и увереннее. Убежден, что эти мероприятия культурной жизни послужат скрепой во взаимоотношениях наших народов, имеющих не только общую историю, но и общность духовных связей, определяющих будущее наших народов», - отметил в заключение А. Бейсенбаев.

Директор Национальной библиотеки Беларуси Оксана Книжникова также подчеркнула, что в последнее время отношения между нашими странами развиваются динамично. Об этом свидетельствует ряд международных соглашений, а также подписанный меморандум о сотрудничестве между Министерством культуры Республики Беларусь и Министерством культуры и спорта Республики Казахстан.

«На протяжении долгих лет наши библиотеки сотрудничают в области документоведения, книговедения и документообмена. Сегодняшняя встреча является важным этапом сотрудничества между нашими странами и культурами. Поэтому мы должны не только сохранить то, что уже наработали, но двигаться дальше, преумножая результаты», - отметила О. Книжникова.

Л. Шашкова в своем выступлении акцентировала внимание на вопросе литературного перевода, школа которого в течение длительного времени во многих постсоветских республиках не развивалась.

«Именно усилия, которые предпринимает Казахстан в последние годы в продвижении государственной программы «Казахстанская культура в глобальном мире», в активизации перевода произведений казахской литературы на языки народов мира, делают узнаваемой и привлекательной нашу страну в международном сообществе», - подчеркнула она.

По ее словам, практическим подтверждением этому стал «Альманах «Казахстан-Беларусь», изданный на трёх языках. Л. Шашкова от имени всего писательского союза Казахстана высказала благодарность всем создателям уникального сборника, отметив, что он стал своеобразным творческим итогом литераторов за 30 лет Независимости страны.

Заведующая отделом Международных связей и мировой литературы Института литературы и искусства им. М. Ауэзова С. Ананьева подчеркнула: «В год 30-летия Независимости Республики Казахстан наше литературное и научное сотрудничество с белорусскими коллегами характеризуется особой динамикой развития. Традиции многообразных культурных и литературных связей выходят на новый уровень, становясь разнообразнее и разновекторнее, что и подтверждают публикации поэтических и прозаических произведений известных мастеров художественного слова двух стран на страницах первого литературного альманаха «Казахстан – Беларусь». Литературный процесс Казахстана и Беларуси – понятие многослойное, подобное реке времени. Поэты, прозаики, публицисты в своем, личном ключе решают вопрос о смысле человеческой жизни, выстраивая ассоциативно-образную конструкцию художественных произведений и особые пространственно-временные отношения, выступая культурными и литературными дипломатами».

Поэт, переводчик Николай Метлицкий отметил многожанровость Альманаха, особо остановившись на творчестве основоположника детективного жанра в Казахстане Кемеле Токаеве. Вдохновленный изданием фолианта он написал стихотворения, которые презентовал своим коллегам.

Главный редактор издательского дома «Звязда», литературовед, журналист Алесь Карлюкевич акцентировал внимание участников встречи на важности продолжения и преемственности литературного диалога между Казахстаном и Беларусью. Он подчеркнул особенность издания, которая заключается в его трехъязычии, и отражает многолетнее межгосударственное, литературное и культурное сотрудничество суверенных Казахстана и Беларуси во всех аспектах историко-культурной преемственности. Его разделы переводов, прозы и поэзии содержат тексты казахских и белорусских авторов – А. Кунанбаева, Я. Купалы, В. Короткевича, О. Сулейменова, М. Метлицкого, М. Ауэзова, Н. Оразалина, У. Есдаулета, В. Михайлова, Б. Канапьянова, Г. Жайлыбая, Г. Доронина, А. Бадака. Всего сборник содержит произведения 70 авторов двух стран.

По итогам встречи Союзы писателей двух стран выработают конкретные предложения по расширению и углублению литературных связей Казахстана и Беларуси.