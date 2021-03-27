Презентация книги «Насаб наме султан Сыдык» на казахском языке состоялась в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Национальной академической библиотеке столицы состоялась презентация книги Ахмета Кенесарина «Насаб наме султан Сыдык» на казахском языке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Известный поэт Ербол Алшынбай перевел с чагатайского языка на казахский язык особо ценный для нашей истории труд Султана Ахмета Кенесарина «Насаб наме султан Сыдык», написал научные комментарии и, согласно данным книги, напечатал карту походных дорог Кенесары хана и султана Сыдыка. Предисловие написано пресс-секретарем Главы государства Бериком Уали, рецензия -Жамбылом Артыкбаевым.

«Недавно в издательстве появилась книга известного поэта, ученого Ербола Алшынбая. Перевод с прямого чагатайского языка на казахский. Как сказал Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, каждый народ должен сам писать свою историю. Нельзя идти в ногу с чужой идеологией. Генеалогия, написанная с точки зрения национальных интересов, пробуждает умы поколений и позволяет возрождать память нации. Ербол Алшынбай работает экспертом в пресс-службе Президента РК. Мы дали задание перевести эту книгу дополнительно на удаленной работе во время пандемии. И он справился с поставленной задачей на высоком уровне», - сказал пресс-секретарь Президента РК Берик Уали во время презентации книги.

Ербол Алшынбай отметил, что цель перевода этой книги заключается в наполнении казахоязычного контента качественными научными и историческими работами.

«Мы полагаем, что эта книга поможет лучше осветить жизненный путь Кенесары хана и Сыдыка султана, который долгие годы не выпускал оружие из рук. Есть научные данные, которые очень ценны для нашей истории, а также которые до сих пор не получили широкой огласки»,- отметил Е. Алшынбай.

Стоит отметить, что данная книга вышла в свет при поддержке Общественного фонда «Altyn Qyran Foundation» в издательстве «Фолиант» тиражом 2 тысячи экземпляров. В презентации приняли участие представители интеллигенции, историки, писатели.