Презентация фотовыставки о Казахстане состоялась в столице Африканского союза

АДДИС-АБЕБА. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования Дня Республики Казахстан в Аддис-Абебе состоялась презентация фотовыставки на тему: «Новый Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Фотоэкспозиция иллюстрирует современный этап развития Казахстана, характеризующийся построением кардинально новых политических и экономических условий, активизацией внешней политики под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева.

В презентации приняли участие представители Министерства иностранных дел Эфиопии, дипломатического корпуса, видные общественные деятели, члены Клуба друзей Казахстана, бывший президент Эфиопии Мулату Тешоме, представители Института международных отношений МИД Эфиопии, Центра по диалогу, исследованиям и сотрудничеству, а также журналисты ряда эфиопских изданий.

В своем обращении участникам презентации Посол Казахстана, Постоянный представитель при Африканском союзе Барлыбай Садыков рассказал о предстоящих в Казахстане больших политических событиях – внеочередных выборах Президента и Парламента страны, призванных перезапустить политическую систему в новых конституционных и законодательных условиях в целях более эффективного государственного управления.

Посол также подробно разъяснил принципы многовекторной, миролюбивой и предсказуемой внешней политики нашей страны, доказавшей свою актуальность в современных геополитических реалиях.

Барлыбй Садыков подчеркнул приверженность Казахстана нормам международного права ООН, и в особенности принципам независимости и территориальной целостности государств в международно-признанных границах, принципам невмешательства во внутренние дела других стран.

Кроме того, казахстанский дипломат сообщил о содержании повестки дня и итогах VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане 14-15 сентября текущего года, а также VI Саммита СВМДА в Астане 13 октября текущего года.

На мероприятии также выступил заместитель генерального директора Департамента Ближнего Востока, Азии и Океании МИД Эфиопии Mерван Бедри, который назвал Казахстан великой страной и подчеркнул схожесть позиций двух стран по многим международным вопросам. Он выразил глубокую заинтересованность Эфиопии в дальнейшем расширении сотрудничества с Казахстаном в сферах торговли, экономики и взаимодействия на международной арене.

В целом, участники отметили незадействованный большой потенциал сотрудничества Казахстана со странами Африки в вопросах устойчивого развития, продовольственной безопасности и формирования транзитных маршрутов взаимной поставки товаров для освоения быстроразвивающегося рынка Африканской континентальной зоны свободной торговли.

В рамках фотовыставки участникам была представлена казахская культурная программа, в которую вошли вокальное исполнение песни Абая «Көзімнің қарасы», танец «Қамажай», музыкальные народные композиции на домбре. Участники фотовыставки также смогли попробовать казахские национальные блюда.

















Фото: gov.kz































