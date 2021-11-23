Презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву, прошла в Баку

БАКУ . Trend Life -КАЗИНФОРМ - В Киноцентре «Низами» состоялась торжественная презентация документального фильма легендарного американского режиссера, обладателя трех премий «Оскар» Оливера Стоуна «Qazaq History Of The Golden Man» («Казах. История Золотого человека»), посвященного Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Trend Life.

В мероприятии приняли участие представители культуры и науки, общественных организаций и дипломатических миссий. Специально на премьеру из Лос-Анджелеса в Баку прибыли режиссер фильма Игорь Лопатенок и продюсер Вера Томилова, которые живут и работают в США. В интервью Trend Life они рассказали о работе над картиной, которая шла на протяжении двух лет.

«Мы очень рады представить фильм в прекрасном городе Баку. Европейская премьера состоялась 20 октября на Римском кинофестивале, затем картина была представлена в Нур-Султане, Москве и Лос-Анджелесе. После Баку мы представим проект в Минске. Создана полнометражная двухчасовая версия картины для проката, а в целом проект состоит из восьми серий - для телевидения. Оливер Стоун не просто звезда, интервьюер и продюсер картины, он наш учитель, благодаря ему я стал режиссером. Работать с великими личностями всегда тяжело, это большая ответственность и требовательность», - отметил Игорь Лопатенок.

По словам режиссера, в 2012-2013 годах вместе с азербайджанскими коллегами он работал над реставрацией и колоризацией фильма «Аршин мал алан» 1945 года, которая произвела на него самые неизгладимые впечатления. Игорь Лопатенок выразил желание снять фильм об Азербайджане, о культуре и традициях страны.

Для Веры Томиловой это стала вторая работа с Оливером Стоуном.

«Работать с Оливером Стоноум необычно и сложно, но каждый раз становишься выше в профессиональном развитии. Вначале мы планировали четыре серии и полнометражную картину, но было отснято столько интересного материала, что решили сделать 8-серийную картину. Все смотрится на одном дыхании», - сказала продюсер.

На открытии вечера посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов подчеркнул высокий уровень отношений между странами и важность реализации кинопроекта. Затем гостям был представлен фильм.

Оливер Стоун стал не только исполнительным продюсером картины, но и интервьюером. В основу документальной ленты положены доверительные беседы всемирно известного кинематографиста и Первого Президента РК. Нурсултан Назарбаев поделился с Оливером Стоуном воспоминаниями о детстве, молодости, распаде Советского Союза и первых годах независимости республики, развитии и процветании страны, роли на международной арене. Сквозь призму беседы представляется история казахского народа.

Премьера фильм была встречена овациями зрителей.