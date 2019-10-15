Презентация двухтомника антологии современной казахской литературы прошла в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В Посольстве Республики Казахстан в Российской Федерации состоялась презентация двухтомного издания антологии современной казахской поэзии и прозы на русском языке, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие посетили представители литературного сообщества Казахстана и России, руководители Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ, Союза писателей РФ, Литературного института им.А.М.Горького, издательского дома МГУ им. М.В.Ломоносова.

Во вступительном слове Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов подчеркнул, что литературный диалог занимает важное место в культурно-гуманитарном сотрудничестве двух стран.

«Огромная работа, которая проведена в рамках программы «Рухани жаңғыру» в нашей стране не ограничивается только Казахстаном, наоборот мы смотрим шире, глубже. Мы стремимся восстановить все те связи, которые были в свое время в ХХ веке», - сказал посол.

Глава диппредставительства выразил надежду, что данный проект является началом большого объема дальнейшей совместной деятельности. При этом было подчеркнуто, что сегодня в эту работу активно включилось государство, а это дает уверенность в том, что ее результаты будут иметь большой резонанс.

Перевод и издание двух книг «Антология современной казахстанской поэзии» и «Антология современной казахстанской прозы» современной казахстанской литературы осуществлен одновременно на шесть официальных языков ООН: русский, английский, испанский, французский, китайский и арабский. В сборники включены произведения 60 отечественных авторов. Тираж на каждом из шести языков составляет по 10 тыс. экземпляров. Двухтомник будет доступен в библиотеках, вузах и исследовательских институтах и госучреждениях.

Объем каждого из томов составил порядка 500 страниц, в них вошли избранные работы 30 казахстанских авторов. Издание двух томов организовано в рамках проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире».

В своем выступлении помощник Президента РК Аида Балаева отметила что, в современном мире конкурентоспособность нации определяется ее культурным и интеллектуальным потенциалом.

«Сегодняшняя презентация - это результат работы в рамках проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире». Ее главная задача представить на всех континентах мира казахстанские достижения в литературе, музыке, изобразительном искусств, театре и кино, - сообщила помощник Президента РК. - Наши антологии увидят читатели 92 стран мира на пяти континентах. Суммарно читательская аудитория будет охватывать 2,6 млрд человек».

Выступивший следом начальник управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами администрации Президента РФ Владимир Чернов подчеркнул, что перевод лучших произведений прозы и поэзии является ярким событием в двусторонних отношениях Казахстана и России.

«Уверен, произведения казахстанских авторов будут с искренним интересом восприняты российским читателем», - сказал В.Чернов.

В свою очередь заместитель председателя Союза писателей Казахстана Акберен Елгезек рассказал, что сегодня молодые казахстанские авторы пользуются большим успехом на отечественном и мировом литературном поприще, они не боятся экспериментировать, создавать новые формы и уникальную манеру письма.

«Мы представляем новую литературу, которая была создана нашими авторами за период независимости, - сказал он. - За последние 30 лет наша литература возродилась и дала миру непохожих друг на друга интересных авторов»,

Оценивая сегодняшние результаты, председатель союза писателей России Николай Иванов подчеркнул, что язык и литература являются духовной безопасностью страны.

«От того, как мы относимся к своим книгам и литературе, мы говорим о безопасности и независимости наших стран. Сегодня мы не искали тональность, она имеет многовековые корни и генетическую связь. Это тональность добрососедства - она искренняя. Такие проекты взаимного перевода, взаимного проникновения - они дорогого стоят и закладывают будущее, - сказал В.Чернов.

В.Чернов также сказал что данный двухтомник будет использован в предстоящих выездных встречах руководства Союза писателей России как образец бережного отношения творческой деятельности и сохранению культурного наследия.