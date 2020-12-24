Презентация цифрового коворкинг-центра состоялась в Академии госуправления в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Академии государственного управления при Президенте РК состоялась презентация цифрового коворкинг-центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На открытии центра присутствовали председатель Агентства по противодействию коррупции РК Алик Шпекбаев, ректор Академии госуправления Ерлан Абил, директор Корпоративного Фонда ERG Komek Болат Оразов, председатель Совета директоров компании ERG Александр Машкевич и представители компании Polymedia.

Цифровой-коворкинг центр – это уникальная платформа для коллаборации государственных служащих, которая станет одним из ключевых факторов развития it-skills, а также таких компетенций, как сотрудничество, принятие решений, саморазвитие, ориентация на потребителя услуг, инициативность.

«Ранее в рамках Государственной программы «Цифровой Казахстан» нами был инициирован проект «Цифровая Академия», целью которого было трансформировать Академию в интеллектуально-цифровую платформу профессионального развития государственной службы. Сегодня данный проект успешно реализуется. Все учебные залы и аудитории переоснащены мультимедийными интегрированными системами, управляемыми из одной точки с возможностью видеоконференцсвязи. Создана студия видео- и звукозаписи, которые также оснащены мощной дизайнерской техникой с большими графическими разрешениями. Это позволило внедрить и развить дистанционные технологии обучения», - сказал Ерлан Абил.

В цифровом коворкинге созданы все условия для развития творческого потенциала, благодаря которым государственные служащие смогут инициировать и управлять процессами перехода на цифровые технологии во внутренней деятельности государственных органов. Также смогут внедрять принципы «цифрового государства» в оптимизации функций государства во взаимодействии с населением и бизнесом, обладать соответствующими компетенциями в области цифрового государственного управления, учитывающими эволюцию «цифрового государства» от е-government до smart-government.

В ходе мероприятия были презентованы зоны коворкинг-центра: бизнес площадка, конференц зал, freelance зона, также представлены умные столы-трансформеры со встроенными usb-слотами, смарт флипчарт «Samsung Flip», интерактивные киоски со специально разработанной игрой «Сити менеджер», а также голографический лекционный зал.

Например, благодаря интерактивному приложению «Сити менеджер» госслужащие смогут моделировать различные управленческие решения по планированию городской среды и увидеть, как принятые решения влияют на различные показатели – финансы, настроение горожан и демографическую ситуацию.

Вся стена в коворкинг-центре - маркерная, что позволяет бесконечно писать и работать проектным группам и делиться огромным количеством материалов и информации. Наряду с этим, всеми оборудованиями можно управлять через IPAD: одним движением «Выбрасывать» изображение с любого рабочего места на видеостену, создавать видеоконференцсвязь, регулировать звуки и микрофон.

А в зоне голографического лекционного зала у госслужащих будет возможность проводить трансляции голографических выступлений политических лидеров современности и лекций казахстанских и международных экспертов в сфере государственного управления и государственной службы. Первый контент голографических лекций был создан в честь 175-летия великого Абая.

На сегодняшний день в Академии государственного управления на постоянной основе осуществляется цифровой реинжиринг бизнес-процессов, редизайн учебного пространства, чтобы организация учебного процесса основывалась на максимальном использовании цифровых и интерактивных обучающих технологий.

По словам организаторов, планируется внедрить электронную станцию самообслуживания в библиотеке, благодаря которой пользователи смогут сами брать книги, регистрировать их вынос и возврат в электронной картотеке, что, в свою очередь, обеспечит не только отказ от бумажных карточек и формуляров, но и позволит пользователям библиотеки самим производить поиск интересующей литературы.