Превышение спроса на иностранную валюту наблюдается в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане на валютном рынке наблюдается превышение спроса на иностранную валюту над предложением, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный банк КР.

По информации главного финрегулятора, с начала текущего года официальный курс доллара США по отношению к сому вырос на 1,27%.

Начальник управления денежно-кредитных операций НБ КР Азат Козубеков сообщил, что в настоящее время ситуация на валютном рынке страны остается относительно стабильной. Обменный курс доллара США к национальной валюте формируется на внутреннем валютном рынке свободно и зависит от спроса и предложения иностранной валюты.

«В последнее время на валютном рынке нашей страны наблюдалось превышение спроса на иностранную валюту над ее предложением, что обусловлено в первую очередь сезонными факторами. Кроме того, соотношение спроса и предложения иностранной валюты на валютном рынке КР находится под влиянием внешнеэкономической ситуации, прежде всего под влиянием перспектив экономического развития стран - торговых партнеров», - отметил Азат Козубеков.

В целях сглаживания резких колебаний обменного курса с начала 2023 года НБ КР продал более 151 млн долларов США. Регулятор продолжит придерживаться политики плавающего обменного курса и проводить интервенции для сглаживания его резких колебаний.