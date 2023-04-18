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    Превышение содержания вредных веществ в воздухе снова зафиксировали в Атырау

    18 Апреля 2023, 15:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау несколько постов слежения за загрязнением атмосферного воздуха в разных микрорайонах города зарегистрировали превышение содержания сероводорода и оксида углерода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Содержание сероводорода в 8.6 мкг на кубический метр зафиксировал пост наблюдения за атмосферным воздухом в микрорайоне Восток, что означает очень высокую концентрацию. В других микрорайонах показатель от 2 до 3.8 мкг на кубометр воздуха. Это высокое содержание. Максимальное содержание оксида углерода зафиксировано в микрорайоне Нурсая - 3293 мкг на кубометр.

    Посты слежения за загрязнением атмосферного воздуха предупреждают о повышенным уровнем загрязнения сероводородом.

    Вдыхание воздуха с небольшим содержанием сероводорода вызывает головокружение, головную боль, тошноту, а со значительной концентрацией приводит к коме, судорогам, отеку легких и летальному исходу.


    Повышенные концентрации зафиксированы также по содержанию в атмосфере в различных микрорайонах города диоксида азота.

    Напомним, 6 апреля в Атырау содержание оксида углерода в атмосфере достигло 672 мг на кубометр при допустимой норме 3-5 мг на кубометр.

    8 апреля было превышено содержание оксида углерода, диоксида азота и серы в атмосфере. Посты контроля за атмосферным воздухом фиксировали превышение во всех микрорайонах областного центра.

    10 апреля было зафиксировано 20-кратное превышение сероводорода в воздухе.

    14 апреля в Атырау несколько постов слежения за загрязнением атмосферного воздуха в разных микрорайонах города зарегистрировали превышение содержания сероводорода.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Экология Атырау
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