Превышение содержания вредных веществ в воздухе снова зафиксировали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау несколько постов слежения за загрязнением атмосферного воздуха в разных микрорайонах города зарегистрировали превышение содержания сероводорода и оксида углерода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Содержание сероводорода в 8.6 мкг на кубический метр зафиксировал пост наблюдения за атмосферным воздухом в микрорайоне Восток, что означает очень высокую концентрацию. В других микрорайонах показатель от 2 до 3.8 мкг на кубометр воздуха. Это высокое содержание. Максимальное содержание оксида углерода зафиксировано в микрорайоне Нурсая - 3293 мкг на кубометр.

Посты слежения за загрязнением атмосферного воздуха предупреждают о повышенным уровнем загрязнения сероводородом.

Вдыхание воздуха с небольшим содержанием сероводорода вызывает головокружение, головную боль, тошноту, а со значительной концентрацией приводит к коме, судорогам, отеку легких и летальному исходу.

Повышенные концентрации зафиксированы также по содержанию в атмосфере в различных микрорайонах города диоксида азота.

Напомним, 6 апреля в Атырау содержание оксида углерода в атмосфере достигло 672 мг на кубометр при допустимой норме 3-5 мг на кубометр.

8 апреля было превышено содержание оксида углерода, диоксида азота и серы в атмосфере. Посты контроля за атмосферным воздухом фиксировали превышение во всех микрорайонах областного центра.

10 апреля было зафиксировано 20-кратное превышение сероводорода в воздухе.

14 апреля в Атырау несколько постов слежения за загрязнением атмосферного воздуха в разных микрорайонах города зарегистрировали превышение содержания сероводорода.