Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Превышение содержания сероводорода в воздухе зафиксировано в Атырау

    14 Апреля 2023, 08:22

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау несколько постов слежения за загрязнением атмосферного воздуха в разных микрорайонах города зарегистрировали превышение содержания сероводорода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Содержание сероводорода в 4 мкг на кубический метр зафиксировал пост наблюдения за атмосферным воздухом на улице Карабау, в районе областного акимата - 2.3 мкг на кубометр, в микрорайоне Восток - 3.2 мкг на кубометр. Посты слежения за загрязнении атмосферного воздуха предупреждают о повышенным уровнем загрязнения сероводородом.
    Вдыхание воздуха с небольшим содержанием сероводорода вызывает головокружение, головную боль, тошноту, а со значительной концентрацией приводит к коме, судорогам, отёку лёгких и летальному исходу.
    Повышенные концентрации зафиксированы также по содержанию в атмосфере в различных микрорайонах города диоксида азота, повышенные концентрации фиксируются также по оксиды углерода.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Экология
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и еще трех городах Казахстана
    Экоакцию Almaty Clean&Green посетили не только алматинцы
    Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в Астане, Алматы и еще трех городах
    Об ограничении въезда автотранспорта в город высказался аким Алматы
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    3 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    4 Какой будет погода в период посевной в СКО
    5 Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
    Новости партнеров