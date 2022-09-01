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    Превышение оксида углерода зафиксировали экологи на полигоне Уральска

    1 Сентября 2022, 21:28

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - С места возгорания мусорного полигона в Уральске экологи взяли пробы воздуха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портала Мой ГОРОД.

    Как рассказал заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Рашид Блялов, с тлеющего полигона ТБО сотрудники департамента экологии отобрали пробы воздуха. В них выявлены превышения по оксиду углерода.

    «На первой точке – в 1,7 раза (8,82 мг/м3), на второй точке – в 1,4 раза (7,2 мг/м3) по сравнению с ПДК (7,2 мг/м3). Департамент экологии по ЗКО будет проводить внеплановую проверку, по результатам которой примет соответствующие меры», - пояснил Рашид Блялов.

    Оксид углерода - это газ, который выделяется при сгорании топлива. Он не имеет ни цвета, ни запаха. Отравление оксидом углерода препятствует доставке кислорода к головному мозгу, сердцу и другим органам. Некоторые тяжелые симптомы могут проявиться только через несколько дней или недель.

    Ранее сообщалось, что 27 августа в районе поселка Асан загорелся полигон, предназначенный для крупногабаритных отходов. Едкий дым окутал весь город, местным жителям приходится закрывать окна из-за резкого запаха гари.

    Фото: пресс-служба акимата города Уральск

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Западно-Казахстанская область Происшествия Экология Пожар Уральск
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